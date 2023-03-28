В Германии провели обыски у пророссийских активистов, собиравших средства для солдат РФ

По адресу проживания супружеской пары был выписан ордер на обыск, в результате которого были изъяты компьютеры и папки с письменными документами, сообщил представитель прокуратуры Кельна Ульф Виллун.

В январе сообщалось, что Макс Шлунд и Елена Колбасникова пожертвовали средства, собранные от сторонников в Германии, российской армейской дивизии, воюющей в Украине. Деньги были использованы для покупки раций, наушников и телефонов. Санкции Евросоюза запрещают поставку или финансирование закупки ряда товаров для российских военных, в том числе радиооборудования.

Также прокуратура искала свидетельства того, нарушила ли пара закон, запрещающий одобрительные высказывания о преступных действиях. Причиной стали сообщения немецких СМИ о том, что фигуранты демонстрировали знак Z, используемый сторонниками войны в Украине.

На просьбу журналиста прокомментировать ситуацию Колбасникова заявила, что ни она, ни ее муж не нарушали немецких законов. Также она назвала действия немецких властей "беззаконием".