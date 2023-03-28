В Германии провели обыски у пророссийских активистов, собиравших средства для солдат РФ

По адресу проживания супружеской пары был выписан ордер на обыск, в результате которого были изъяты компьютеры и папки с письменными документами, сообщил представитель прокуратуры Кельна Ульф Виллун.
В январе сообщалось, что Макс Шлунд и Елена Колбасникова пожертвовали средства, собранные от сторонников в Германии, российской армейской дивизии, воюющей в Украине. Деньги были использованы для покупки раций, наушников и телефонов. Санкции Евросоюза запрещают поставку или финансирование закупки ряда товаров для российских военных, в том числе радиооборудования.
Также прокуратура искала свидетельства того, нарушила ли пара закон, запрещающий одобрительные высказывания о преступных действиях. Причиной стали сообщения немецких СМИ о том, что фигуранты демонстрировали знак Z, используемый сторонниками войны в Украине.
На просьбу журналиста прокомментировать ситуацию Колбасникова заявила, что ни она, ни ее муж не нарушали немецких законов. Также она назвала действия немецких властей "беззаконием".
4 января сообщалось, что в Германии действует сеть российских агентов, которая пытается ухудшить отношения ФРГ с Украиной. Журналисты установили личности некоторых из них. Среди них – бывший российский офицер Макс Шлунд (до переезда в Германию его звали Ростислав Теслюк). По данным Reuters, в последние месяцы он ездил на оккупированные территории Украины, также российское государственное учреждение оплатило ему билет на самолет в Москву на конференцию, в которой принимал участие президент России Владимир Путин.
Партнерша Шлунда Елена Колбасникова родом из Украины, но сейчас живет в Германии. В 2022 году она заявила, что ее якобы уволили с работы из-за русофобии. Шлунд и Колбасникова уже организовали несколько пророссийских акций.