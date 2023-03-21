Шольц считает, что война РФ против Украины может продлиться "много времени"

Шольц: Даже когда война закончится, все сразу не станет нормальным Фото: ЕРА

"Мы должны быть готовы к тому, что это [война] может занять много времени. Даже когда война закончится, все сразу не станет нормальным. Но мы также не должны уменьшать наши усилия по ее прекращению", – сказал Шольц.

Он также сказал, что не верит в смену власти в России с помощью применения силы извне.

По словам канцлера, президент США Джо Байден сказал ему, что Белый дом не рассматривает такой вариант. Шольц отметил, что поддерживает Байдена в этой позиции.

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что Россия не должна диктовать условия для заключения мира. Он не видит возможности для мира без вывода российских войск с территории Украины.

"Украина должна быть в состоянии защитить свою целостность и независимость, – добавил Шольц. – Президент России Владимир Путин не должен выиграть войну. Границы не должны нарушаться силой".

5 марта Шольц подчеркивал, что ответственность за прекращения войны – на Путине. Основой для переговоров является вывод российских войск из Украины, говорил канцлер ФРГ.