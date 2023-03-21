Шольц считает, что война РФ против Украины может продлиться "много времени"

"Мы должны быть готовы к тому, что это [война] может занять много времени. Даже когда война закончится, все сразу не станет нормальным. Но мы также не должны уменьшать наши усилия по ее прекращению", – сказал Шольц.
Он также сказал, что не верит в смену власти в России с помощью применения силы извне.
По словам канцлера, президент США Джо Байден сказал ему, что Белый дом не рассматривает такой вариант. Шольц отметил, что поддерживает Байдена в этой позиции.
Глава правительства ФРГ подчеркнул, что Россия не должна диктовать условия для заключения мира. Он не видит возможности для мира без вывода российских войск с территории Украины.
"Украина должна быть в состоянии защитить свою целостность и независимость, – добавил Шольц. – Президент России Владимир Путин не должен выиграть войну. Границы не должны нарушаться силой".
5 марта Шольц подчеркивал, что ответственность за прекращения войны – на Путине. Основой для переговоров является вывод российских войск из Украины, говорил канцлер ФРГ.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля 2022 года, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
30 сентября Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский опять сказал, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".