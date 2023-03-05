Шольц: Путин должен вывести войска. Это основа для переговоров

Он отметил, что Путин недооценил силу и храбрость Украины, а также единство всех партнеров Украины, когда начал вторжение в феврале 2022 года.
"Очень сложно судить о том, что будет дальше в Украине, но кое-что абсолютно ясно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", – сказал он.
Шольц подчеркнул, что Запад не будет принимать каких-либо решений без Украины, в том числе настаивать на мирных переговорах.
"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что его вторжение и империалистическая агрессия не увенчаются успехом и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля 2022 года, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
30 сентября Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский опять заявил, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".