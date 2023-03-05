Шольц: Путин должен вывести войска. Это основа для переговоров

Он отметил, что Путин недооценил силу и храбрость Украины, а также единство всех партнеров Украины, когда начал вторжение в феврале 2022 года.

"Очень сложно судить о том, что будет дальше в Украине, но кое-что абсолютно ясно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", – сказал он.

Шольц подчеркнул, что Запад не будет принимать каких-либо решений без Украины, в том числе настаивать на мирных переговорах.

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что его вторжение и империалистическая агрессия не увенчаются успехом и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", – сказал он.