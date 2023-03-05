Данилов о России: Там сплошной Путин по всей территории

"В чем проблема Российской Федерации: у них нет общества. А то, что есть, – больное. У них больное общество. И когда говорят: там [президент РФ Владимир] Путин, можно только отчасти с этим согласиться. Там сплошной Путин по всей территории. Смотрите, что они делают там – людей, которые понимают какое-то достоинство, какую-то честь, там маловато. Выехало за границу подавляющее большинство, а оставшиеся на сегодняшний день находятся за решеткой. А у нас такое просто невозможно", – сказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября 2022 года, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.

В конце ноября "Медуза" опубликовала результаты закрытого соцопроса, проведенного по заказу Кремля, согласно которому 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% поддерживают продолжение конфликта.