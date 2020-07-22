В Греции автомобиль въехал в группу протестующих

В греческом городе Митилини на острове Лесбос водитель легкового автомобиля въехал в группу демонстрантов. Шестерых человек госпитализировали, двое из них – в тяжелом состоянии.

В греческом городе Митилини на острове Лесбос вечером во вторник, 21 июля, легковой автомобиль въехал в группу протестующих против поджогов на острове Лесбос, сообщает греческая газета Kathimerini.

В результате инцидента ранены шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на северном выезде перед заводом Эпано Скала. За рулем автомобиля был пожилой мужчина. ДТП возникло из-за того, что он не справился с управлением.

Протестующие собрались в 20.30 (совпадает с киевским временем). По информации газеты, они собирались организовать патрулирование, чтобы помешать мигрантам из лагеря беженцев Мориа устраивать поджоги на острове.

Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии. По утверждению властей Турции, в начале марта в ЕС бежали почти 200 тыс. мигрантов. Власти Греции называют эти данные дезинформацией.

Жители греческого острова Лесбос периодически протестуют против притока мигрантов. Ситуация на острове накаляется из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа. В нем живут более 30 тыс. человек.

Мигранты содержатся часто в переполненных островных лагерях. Они не довольны условиями жизни и медленным рассмотрением их ходатайств о предоставлении убежища. Время от времени вспыхивает насилие как внутри лагерей, так и направленное против властей.