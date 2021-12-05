В Индии военные по ошибке убили 14 мирных жителей

Военные приняли группу рабочих за боевиков и открыли огонь. В результате инцидента были ранены более 10 гражданских лиц.

Власти Нагаленда сообщили Reuters, что будет проведено расследование и виновных накажут. По словам премьер-министра штата Нейфиу Рио, инцидент стал результатом провала разведки.

5 декабря жители штата вышли на акции протеста, они забросали камнями лагерь военных. В ходе протестов был застрелен человек, двое получили ранения.

Журналисты отметили, что жители Нагаленда часто обвиняют военных в несправедливом преследовании людей в ходе операций по борьбе с повстанцами.