В Каннах появилась площадь Тараса Шевченко

"Сегодняшний день в Каннах был богат украинскими событиями. На карте известного французского города появились сразу два украинских "центра притяжения" – площадь Тараса Шевченко и Украинский дом", – заявили в посольстве.
Церемония переименования площади состоялась с участием посла Украины во Франции Вадима Омельченко и мэра города Канны, президента Ассоциации мэров городов Франции Давида Лизнара, а также в присутствии активистов франко-украинских ассоциаций, местных политиков и граждан украинских семей, которые нашли убежище в Каннах и окрестностях.
Посол поблагодарил мэра Канн и его команду за поддержку Украины, а тот в свою очередь выразил восхищение мужеством украинцев.
В посольстве отметили, что открытие в Каннах Украинского дома стало логическим продолжением "мощной мобилизации местных жителей и властей города в поддержку украинского народа и Украины".
"Стоит отметить, что мэрия Канн была одной из первых во Франции, которая вывесила желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину. С тех пор Канны являются одним из мощных хабов сбора и отправки гуманитарной помощи для Украины, а также центром приема временно перемещенных украинцев", – говорится в сообщении.
Решение выделить украинцам просторное помещение в центре Канн, которое планировали продать, приняли каннские муниципальные власти.
"Теперь в Каннах есть место встречи украинцев: место обменов и художественных событий, место взаимоподдержки и убежища, место настоящей солидарности", – добавили в посольстве.
После полномасштабного вторжения РФ во многих городах мира стали появляться топонимы, связанные с Украиной.
В частности, в честь героев Украины переименовали улицы, на которых находятся российские посольства, в Вильнюсе (Литва) и Праге (Чехия). В Риге (Латвия) Рижская дума решила назвать часть улицы, где расположено посольство РФ, в честь независимости Украины.
Министерство иностранных дел Украины 28 марта призвало мир дать улицам, где находятся посольства и консульства РФ, названия, посвященные Украине.
Мэрия Таллинна 20 апреля приняла решение создать в эстонской столице площадь имени Украины.