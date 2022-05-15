В Каннах появилась площадь Тараса Шевченко

"Сегодняшний день в Каннах был богат украинскими событиями. На карте известного французского города появились сразу два украинских "центра притяжения" – площадь Тараса Шевченко и Украинский дом", – заявили в посольстве.

Церемония переименования площади состоялась с участием посла Украины во Франции Вадима Омельченко и мэра города Канны, президента Ассоциации мэров городов Франции Давида Лизнара, а также в присутствии активистов франко-украинских ассоциаций, местных политиков и граждан украинских семей, которые нашли убежище в Каннах и окрестностях.

Посол поблагодарил мэра Канн и его команду за поддержку Украины, а тот в свою очередь выразил восхищение мужеством украинцев.

В посольстве отметили, что открытие в Каннах Украинского дома стало логическим продолжением "мощной мобилизации местных жителей и властей города в поддержку украинского народа и Украины".

"Стоит отметить, что мэрия Канн была одной из первых во Франции, которая вывесила желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину. С тех пор Канны являются одним из мощных хабов сбора и отправки гуманитарной помощи для Украины, а также центром приема временно перемещенных украинцев", – говорится в сообщении.

Решение выделить украинцам просторное помещение в центре Канн, которое планировали продать, приняли каннские муниципальные власти.

"Теперь в Каннах есть место встречи украинцев: место обменов и художественных событий, место взаимоподдержки и убежища, место настоящей солидарности", – добавили в посольстве.