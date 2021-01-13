Временную регистрацию в Казахстане может получить российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

В Казахстане зарегистрировали собственную вакцину от COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава Казахстана Нурлыбек Асылбеков, сообщает местное издание "Inform Бюро".

По его словам, казахстанская вакцина QazCovid-in получила временную государственную регистрацию.

Также временную регистрацию в Казахстане могут предоставить российской вакцине "Спутник V".

"Министерство прорабатывает вопросы, чтобы были доступны все вакцины, но с учетом реалий у нас большая готовность есть по нашей отечественной вакцине и по "Спутнику V". Дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-in, регистрация выдана 31 декабря на девять месяцев. По "Спутнику V" сейчас идут подготовительные работы, по ней еще должны представить соответствующее регистрационное досье, и в рамках этого постановления от 15 декабря возможна регистрация", – сказал Асылбеков.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, по состоянию на 13 января в Казахстане зафиксировали почти 211 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 2879 пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты.