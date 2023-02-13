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В Китае заметили неопознанный летающий объект возле военной базы

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Неопознанный летающий объект заметили возле города Циндао
Неопознанный летающий объект заметили возле города Циндао
Фото: EPA

Местные власти китайской провинции Шаньдун заявили 12 февраля, что заметили неопознанный летающий объект над водами вблизи прибрежного города Циндао. Об этом сообщила в Twitter китайская англоязычная газета The Global со ссылкой на сообщение от местной власти.

Объект собираются сбить, говорится в сообщении. Рыбаков призвали быть осторожными.

Bloomberg отметил, что за 24 км от Циндао находится военно-морская база Цзянчжжуан, на которой размещены как баллистические, так и атомные подводные лодки, а также авианосец Liaoning. 

Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".

9 февраля истребитель США сбил "неопознанный объект" у берегов Аляски

Теги: Китай, авианосец
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