В минобороны Польши оценили вероятность войны с польским участием как "очень высокую"

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", – убежден Очепа.
По мнению замминистра, вероятность войны с участием НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень велика. Замминистра добавил, что если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то он к этому уже готовится.
"Если мы посмотрим на опыт ХХ века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, в которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезен", – отметил заместитель главы минобороны Польши.
Как отметил Очепа, в текущих условиях польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной, публичной, учитывающей балтийский вектор и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.
По словам замглавы минобороны Польши, высокий риск дальнейшей эскалации развязанной Россией войны против Украины заставляет поляков "срочно искать консенсус по вопросам безопасности, обороны и внешней политики".
"Здесь трудно преувеличить, потому что то, что мы наблюдаем сегодня, – это прямой полномасштабный конфликт с участием крупнейшей страны мира, и также – по довоенным данным – [с участием] второй по численности армии в мире", – сказал замминистра.
По его словам, ход войны будет иметь решающее значение для планов Китая "не только в отношении Тайваня". Европейский союз, по мнению Очепы, также изменится под влиянием конфликта, спровоцированного Россией.
Замминистра отметил, что в Африке, Азии, а также в некоторых европейских городах "Россия ассоциируется с культурой, бизнесом и энергетикой". И именно поэтому, по словам Очепы, за рубежом перспектива российско-украинского конфликта воспринимается "иначе, чем в Польше".
Он также сделал акцент на том, что "только зрелые, хорошо образованные в сфере безопасности граждане способны противостоять инструментам агрессии, которые иногда заменяют, а иногда и предшествуют вооруженному конфликту", перечислив среди них дезинформацию, кибератаки, шпионаж и промышленный саботаж.
В сентябре Очепа заявлял, что у Польши "существует серьезный риск войны с Россией, с которой мы столкнемся в ближайшие 3–10 лет". Замминистра обороны настаивает, что Польша должна использовать это время для максимального перевооружения своей армии.
После начала полномасштабной войны в Украине Польша также активизировала усиление собственной армии.
Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял министр обороны Польши Мариуш Блащак в конце июля. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны.
По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams.
Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.