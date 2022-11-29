В минобороны Польши оценили вероятность войны с польским участием как "очень высокую"

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", – убежден Очепа.

По мнению замминистра, вероятность войны с участием НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень велика. Замминистра добавил, что если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то он к этому уже готовится.

"Если мы посмотрим на опыт ХХ века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, в которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезен", – отметил заместитель главы минобороны Польши.

Как отметил Очепа, в текущих условиях польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной, публичной, учитывающей балтийский вектор и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.

По словам замглавы минобороны Польши, высокий риск дальнейшей эскалации развязанной Россией войны против Украины заставляет поляков "срочно искать консенсус по вопросам безопасности, обороны и внешней политики".



"Здесь трудно преувеличить, потому что то, что мы наблюдаем сегодня, – это прямой полномасштабный конфликт с участием крупнейшей страны мира, и также – по довоенным данным – [с участием] второй по численности армии в мире", – сказал замминистра.



По его словам, ход войны будет иметь решающее значение для планов Китая "не только в отношении Тайваня". Европейский союз, по мнению Очепы, также изменится под влиянием конфликта, спровоцированного Россией.



Замминистра отметил, что в Африке, Азии, а также в некоторых европейских городах "Россия ассоциируется с культурой, бизнесом и энергетикой". И именно поэтому, по словам Очепы, за рубежом перспектива российско-украинского конфликта воспринимается "иначе, чем в Польше".

Он также сделал акцент на том, что "только зрелые, хорошо образованные в сфере безопасности граждане способны противостоять инструментам агрессии, которые иногда заменяют, а иногда и предшествуют вооруженному конфликту", перечислив среди них дезинформацию, кибератаки, шпионаж и промышленный саботаж.

В сентябре Очепа заявлял, что у Польши "существует серьезный риск войны с Россией, с которой мы столкнемся в ближайшие 3–10 лет". Замминистра обороны настаивает, что Польша должна использовать это время для максимального перевооружения своей армии.