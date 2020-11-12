В Минске впервые с начала пандемии ввели обязательный масочный режим

Носить маску в Минске теперь обязательно во всех помещениях, в общественном транспорте, включая метро, маршрутки и такси.

В Беларуси во время пандемии не объявляли карантин Фото: depositphotos.com

В столице Беларуси Минске ввели обязательный масочный режим. Это первая ограничительная мера в городе с начала пандемии COVID-19. Об этом городской исполнительный комитет сообщил в Telegram.

Носить маску обязательно во всех помещениях, в общественном транспорте, включая метро, маршрутки и такси.

Кроме того, в городе руководители как государственных, так и частных организаций будут контролировать, как соблюдается масочный режим.

Кроме того, обязательный масочный режим с 5 ноября ввели в Могилеве, сообщает TUT.BY. Позже маски стали обязательны в Гомельской области, в Бобруйске, Осиповичах, Кличеве и Кричеве, потом в Чаусском, Чериковском, Полоцком районах и Новополоцке.

По состоянию на 12 ноября в Беларуси подтверждено 109 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 тыс. человек, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает количество больных в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В период эпидемии Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты ВОЗ призывали власть ввести ограничительные меры.

19 апреля Александр Лукашенко заявлял, что считает неэффективными строгие карантинные меры, поэтому "в Беларуси решили не менять резко образ жизни". 20 апреля в стране возобновили занятия в школах, 25 апреля провели республиканский субботник, 9 мая в Минске прошел парад.