ГОРДОН
 
 
МИР

В Молдове открыли уголовное дело на генпрокурора и задержали его

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стояногло вывели из здания под конвоем сотрудники спецслужбы
Стояногло вывели из здания под конвоем сотрудники спецслужбы
Скриншот: Privesc.Eu Moldova / Facebook

В Молдове отстранили от должности генерального прокурора Александра Стояногло из-за начатого против него уголовного дела о финансовых махинациях. Об этом сообщил 5 октября министр юстиции республики Сергиу Литвиненко в Facebook.

По его словам, также приостановлены полномочия заместителя генпрокурора.

"Сейчас у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает заседание в течение пяти дней после такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное заседание сегодня, чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны", – написал Литвиненко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136868120171953&id=100015463279463

Жалобу на Стояногло, после рассмотрения которой прокурор антикоррупционной прокуратуры решил открыть дело, подал депутат от партии PAS Лилиан Карп, пишет NewsMaker. Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "Ландромат" и получить от этого прибыль.

Кроме этого, Стояногло обвиняют в незаконном отказе прокуратуры от обвинений в адрес экс-депутата и миллионера Вячеслава Платона, а также в том, что на жену генпрокурора в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежавшие Платону. Карп утверждает, что хотя Платон заявлял, что компании переписали по ошибке, жена генпрокурора до сих пор их бенефициар.

В Генпрокуратуре страны прошли обыски, сообщили местные СМИ. Агентство Privesc.Eu Moldova опубликовало видео, как в здание заходят сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ).

https://www.facebook.com/privesc.eu.moldova/videos/898603801032968/

Отстраненного генпрокурора вывели из здания в сопровождении пяти сотрудников СИБ в масках, сообщило издание NewsMaker. Прокурор, который ведет дело, сказал журналистам, что единственный задержанный по этому делу – Стояногло. Остальные детали он обещал сообщить позже.

Контекст:

Бизнесмена Вячеслава Платона задержали и арестовали в Киеве летом 2016 года, после того, как он был объявлен в международный розыск по запросу властей Молдовы. 

Его обвиняли в хищениях из банка Banca de Economii и отмывании украденных денег. По данным прокуратуры, личная выгода Платона составила 800 млн леев (около $40,3 млн).

Адвокаты Платона заявляли, что их подзащитного нельзя экстрадировать, поскольку у него есть паспорт Украины. Но предпринимателя отправили в Кишинев, где в 2017 году приговорили к 18 годам тюрьмы

Однако в 2020 году Стояногло заявил, что дело против Платона сфальсифицировано. Дело отправили на пересмотр, а бизнесмена освободили из-под стражи. В мае 2021 года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве, сообщало издание Cenzura. Пересмотр дела в суде еще продолжается.

Глава государства Майя Санду раскритиковала решение прокуратуры, заявив, что "группировка Платона представляет опасность для государственной безопасности".

Теги: Молдова, коррупция, прокуратура, депутаты, обыск, Кишинев, деньги, Генпрокуратура, олигархи, спецслужбы, задержание, уголовное дело, отмывание денег, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS