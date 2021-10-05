В Молдове открыли уголовное дело на генпрокурора и задержали его

По его словам, также приостановлены полномочия заместителя генпрокурора.

"Сейчас у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает заседание в течение пяти дней после такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное заседание сегодня, чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны", – написал Литвиненко.

Жалобу на Стояногло, после рассмотрения которой прокурор антикоррупционной прокуратуры решил открыть дело, подал депутат от партии PAS Лилиан Карп, пишет NewsMaker. Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "Ландромат" и получить от этого прибыль.

Кроме этого, Стояногло обвиняют в незаконном отказе прокуратуры от обвинений в адрес экс-депутата и миллионера Вячеслава Платона, а также в том, что на жену генпрокурора в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежавшие Платону. Карп утверждает, что хотя Платон заявлял, что компании переписали по ошибке, жена генпрокурора до сих пор их бенефициар.

В Генпрокуратуре страны прошли обыски, сообщили местные СМИ. Агентство Privesc.Eu Moldova опубликовало видео, как в здание заходят сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ).

Отстраненного генпрокурора вывели из здания в сопровождении пяти сотрудников СИБ в масках, сообщило издание NewsMaker. Прокурор, который ведет дело, сказал журналистам, что единственный задержанный по этому делу – Стояногло. Остальные детали он обещал сообщить позже.