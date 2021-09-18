Молдова выразила сожаление из-за открытия Россией избирательных участков в Приднестровье

"Министерство сожалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдавскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базе", – сказано в заявлении.

Посольство России в Молдове обратилось с просьбой организовать избирательные участки в стране. Власти Молдовы ответили, что в неподконтрольном Приднестровье невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.