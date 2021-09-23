Санду в ООН призвала полностью вывести войска РФ из Приднестровья

"Республика Молдова – государство, приверженное миру. Мы по-прежнему твердо привержены поиску мирного политического решения конфликта в приднестровском регионе нашей страны, решения, основанного на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ.... В духе конституционного нейтралитета Республики Молдова и международного права я хотела бы повторить, что наша позиция в отношении полного и безоговорочного вывода российских войск остается неизменной. Это включает вывоз или уничтожение боеприпасов со складов в Колбасне, что создает угрозу безопасности и окружающей среде в регионе в целом", – сказала она.

Молдова рассчитывает на поддержку международного сообщества в этом начинании, заявила Санду.