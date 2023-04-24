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В Москве полицейскому дали семь лет колонии за антивоенные разговоры по телефону. Он родился в Ирпене и был против вторжения в Украину

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Полицейский попросил у суда прощения и снисходительности
Полицейский попросил у суда прощения и снисходительности
Фото: Осторожно, новости / Telegram

Московский суд приговорил к семи годам колонии общего режима техника управления министерства внутренних дел Сергея Клокова, признав его виновным в распространении "фейков" о действиях российской армии в Украине. Об этом 24 апреля сообщает "Русская служба ВВС".

Клоков, уроженец Ирпеня Киевской области, был задержан в марте 2022 года по результатам прослушки его телефонных разговоров с коллегами. Он обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил РФ).

Адвокат полицейского обращал внимание следствия, что частный телефонный разговор не может считаться публичным распространением сведений. Кроме того, в материалах дела Клокова не было разрешения на прослушивание его телефона, отмечал защитник.

"Медиазона" пишет, что по версии прокуроров, в марте он трижды говорил по телефону с друзьями и коллегами-полицейскими о войне, утверждая, что официальные данные о погибших оккупантах намного меньше реальных. Речь также шла об убийствах мирных украинских жителей. Клоков также отрицал, что Украиной "правят нацисты".

"Мы уверены, что боремся с фашизмом, но никакого фашизма там нет. Ну нет... Они разрушили мой город. Убили детей. [Разрушили] роддома", – цитирует его слова издание.

В своем последнем слове в день вынесения приговора Клоков попросил у суда прощения и снисходительности, заявив, что 18 лет "защищал закон, имеет много государственных наград и благодарностей".

"За годы службы у меня были травмы, болезни, контузии. Прошу понять и простить", – цитирует его "Медиазона".

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении. 

4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Публичное распространение "заведомо ложной" (то есть, не соответствующей российской пропаганде) информации о вооруженных силах РФ наказывается штрафом до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили "с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти", срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", в России по "антивоенным" статьям УК заведены дела против 561 человека.

Теги: Россия, Москва, полиция, армия РФ, Ирпень, приговор, война России против Украины, фейк, российские оккупанты
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