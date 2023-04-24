В Москве полицейскому дали семь лет колонии за антивоенные разговоры по телефону. Он родился в Ирпене и был против вторжения в Украину

Клоков, уроженец Ирпеня Киевской области, был задержан в марте 2022 года по результатам прослушки его телефонных разговоров с коллегами. Он обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил РФ).

Адвокат полицейского обращал внимание следствия, что частный телефонный разговор не может считаться публичным распространением сведений. Кроме того, в материалах дела Клокова не было разрешения на прослушивание его телефона, отмечал защитник.

"Медиазона" пишет, что по версии прокуроров, в марте он трижды говорил по телефону с друзьями и коллегами-полицейскими о войне, утверждая, что официальные данные о погибших оккупантах намного меньше реальных. Речь также шла об убийствах мирных украинских жителей. Клоков также отрицал, что Украиной "правят нацисты".

"Мы уверены, что боремся с фашизмом, но никакого фашизма там нет. Ну нет... Они разрушили мой город. Убили детей. [Разрушили] роддома", – цитирует его слова издание.

В своем последнем слове в день вынесения приговора Клоков попросил у суда прощения и снисходительности, заявив, что 18 лет "защищал закон, имеет много государственных наград и благодарностей".

"За годы службы у меня были травмы, болезни, контузии. Прошу понять и простить", – цитирует его "Медиазона".