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В Нагорном Карабахе обе стороны конфликта использовали оружие против мирного населения – Amnesty International

Amnesty International провела расследование в Нагорном Карабахе в ноябре – декабре 2020 года и задокументировала удары как армянских, так и азербайджанских войск по гражданским жилым районам вдали от линии фронта, где часто не было никаких военных целей.

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Amnesty International заявила, что и Армения, и Азербайджан использовали заведомо неточное и неизбирательное оружие в населенных мирными жителями районах
Amnesty International заявила, что и Армения, и Азербайджан использовали заведомо неточное и неизбирательное оружие в населенных мирными жителями районах
Фото: EPA

Армянские и азербайджанские вооруженные силы во время 44-дневного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года осуществили "несоразмерные и неизбирательные нападения", запрещенные международным гуманитарным правом. Об этом говорится в докладе Amnesty International.

По информации организации, обе стороны использовали заведомо неточное и неизбирательное оружие в населенных мирными жителями районах, в том числе запрещенные кассетные бомбы, которыми были убиты и ранены сотни человек. Эти факты были задокументированы Amnesty International в ноябре – декабре 2020 года.

"Большинство жертв конфликта составили солдаты, всего погибло более 5 тыс. человек. Тем не менее по меньшей мере 94 азербайджанских мирных жителя были убиты в результате ударов армян по городам и деревням на контролируемой Баку территории Азербайджана. Около 52 мирных жителя Армении были убиты в результате азербайджанских атак на Нагорный Карабах и Армению", – сказано в отчете.

По информации Amnesty International, армянские вооруженные силы применили баллистические ракеты, неуправляемую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Азербайджанские ВС также использовали неуправляемую артиллерию и РСЗО, неуправляемые ракеты, запущенные с беспилотников.

"Власти Армении и Азербайджана отрицали нанесение неизбирательных ударов по гражданским районам и использование кассетных боеприпасов, несмотря на неопровержимые доказательства того, что они обе сделали это. Они также обвинили друг друга в нанесении ударов из населенных пунктов, но не предоставили подробностей о конкретных случаях", – подчеркнули в докладе.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

Теги: Amnesty International, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, беспилотники, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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