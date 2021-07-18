В России назвали YouTube лидером по количеству "запрещенного" контента

Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC более 24 тыс. требований удалить такой контент. По результатам мониторинга видеохостинг не удалил около 5 тыс. материалов.

В отношении Google LLC с начала года составили 11 протоколов за неудаление упомянутых материалов. Суд к сегодняшнему дню рассмотрел три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн руб. ($81 тыс.), уточняется в сообщении.

Ведомство уверяет, что YouTube игнорирует требования об удалении материалов с "фейками, в том числе о коронавирусе".

Роскомнадзор считает, что YouTube чаще других цензурирует материалы российских СМИ, выявлено около 30 случаев цензуры таких СМИ, как Russia Today, "Россия 24", "НТВ", "ТВЦ", "ВЗГЛЯД".