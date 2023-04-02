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В парламенте Армении заявили, что не намерены арестовывать Путина после ратификации Римского статута

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Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина
Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина
Фото: EPA

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян утверждает, что его страна не будет арестовывать президента РФ Владимира Путина, даже несмотря на ратификацию Римского статута. Об этом он сказал в интервью Armenpress, которое вышло 1 апреля.

28 марта депутат Национального собрания Армении от правящей фракции Гагик Мелконян заявлял, что после ратификации Римского статута визит в страну президента РФ Владимира Путина приведет к его аресту.

Аршакян, комментируя это заявление, сказал: "Думаю, депутата от нашей фракции впечатлили публикации российской прессы и социальных сетей, о чем я сожалею. Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания".

е далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – сказал политик.

24 марта этого года Конституционный суд Армении после обращения правительства пришел к выводу, что признание юрисдикции Международного уголовного суда соответствует армянской конституции.

По данным ТАСС, власти РФ считают "неприемлемыми" происходящие в Армении процессы по ратификации Римского статута.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Теги: Владимир Путин, арест, Армения, Римский статут, Международный уголовный суд
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