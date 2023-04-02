В парламенте Армении заявили, что не намерены арестовывать Путина после ратификации Римского статута

28 марта депутат Национального собрания Армении от правящей фракции Гагик Мелконян заявлял, что после ратификации Римского статута визит в страну президента РФ Владимира Путина приведет к его аресту.

Аршакян, комментируя это заявление, сказал: "Думаю, депутата от нашей фракции впечатлили публикации российской прессы и социальных сетей, о чем я сожалею. Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания".

"Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – сказал политик.

24 марта этого года Конституционный суд Армении после обращения правительства пришел к выводу, что признание юрисдикции Международного уголовного суда соответствует армянской конституции.

По данным ТАСС, власти РФ считают "неприемлемыми" происходящие в Армении процессы по ратификации Римского статута.