Депутат от правящей партии Армении заявил, что в случае ратификации Римского статута визит Путина в Армению приведет к его аресту

"Если Путин приедет в Армению, его должны арестовать. Путину лучше остаться в своей стране… Если мы входим в эти соглашения, то должны выполнять свои обязательства. Пусть Россия решает свои проблемы с Украиной", – сказал Мелконян.
Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы Путин приезжал в Армению.
Римский статут Армения подписала в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.
24 марта этого года Конституционный суд Армении после обращения правительства пришел к выводу, что признание юрисдикции Международного уголовного суда соответствуют армянской конституции.
По данным ТАСС, власти РФ считают "неприемлемыми" происходящие в Армении процессы по ратификации Римского статута.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.