Депутат от правящей партии Армении заявил, что в случае ратификации Римского статута визит Путина в Армению приведет к его аресту

"Если Путин приедет в Армению, его должны арестовать. Путину лучше остаться в своей стране… Если мы входим в эти соглашения, то должны выполнять свои обязательства. Пусть Россия решает свои проблемы с Украиной", – сказал Мелконян.

Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы Путин приезжал в Армению.

Римский статут Армения подписала в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.

24 марта этого года Конституционный суд Армении после обращения правительства пришел к выводу, что признание юрисдикции Международного уголовного суда соответствуют армянской конституции.

По данным ТАСС, власти РФ считают "неприемлемыми" происходящие в Армении процессы по ратификации Римского статута.