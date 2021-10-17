В Пентагоне пообещали помощь родственникам афганца, погибшего в результате ошибочного ракетного удара США

Также родственникам погибшего обещают помочь с переездом в Соединенные Штаты. Для этого Пентагон уже работает с Государственным департаментом США.

Отец четырех детей Ахмади сотрудничал с американской некоммерческой организацией, которая занималась борьбой с недоеданием в Афганистане. Он погиб, вернувшись в свою резиденцию возле аэропорта Кабула.

The Washington Post пишет, что ранее родственники Ахмади рассказали им, что в результате удара по территории, где он жил, погибли восемь детей, в том числе три сына Ахмади (остальные были его родственниками).

Погибший афганец, который сотрудничал с американской гуманитарной организацией, имел месячную зарплату $500 и был основным кормильцем.