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В переговорах по Украине в Саудовской Аравии от США будет участвовать Салливан – CNN

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Салливан поедет от США на переговоры по Украине, сообщают источники
Салливан поедет от США на переговоры по Украине, сообщают источники
Фото: EPA

В мирных переговорах по войне на Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии примет участие советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом 31 июля сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Цель Украины состоит в том, чтобы переговоры работали над определением общих принципов прекращения войны, а позже в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры подписались бы в поддержку этих принципов, добавили источники.

Саудовская Аравия была выбрана для переговоров отчасти из-за отношений страны с Китаем, пояснил один американский чиновник. Хотя ожидается, что Китай не примет участие в переговорах, официальные лица США в последние месяцы публично призвали Китай сыграть конструктивную роль в разрешении войны на Украине, хотя не было никаких признаков того, что Китай предпринимает какие-либо активные шаги для этого, сообщает CNN.

Контекст:

Формулу мира, включающую 10 пунктов, Украина презентовала в ноябре 2022 года. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

СМИ сообщали, что Украина и союзники хотят провести до встречи НАТО в Вильнюсе (она прошла 11–12 июля) саммит по реализации формулы мира. Зеленский предлагал провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней (это было 8 июля), но пока саммит не состоялся. Позже президент говорил, что нужно подождать и "дожать то количество государств" – участников саммита, которое нужно Украине.

СМИ сообщали, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует принять мирные переговоры по Украине в Джидде. Туда пригласили представителей 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.

Проведение встречи советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира в Саудовской Аравии 30 июля подтвердил Ермак. "Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она прошла в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени", – подчеркнул глава ОПУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Саудовская Аравия, переговоры, война России против Украины, Джейк Салливан
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