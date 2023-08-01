В переговорах по Украине в Саудовской Аравии от США будет участвовать Салливан – CNN

Цель Украины состоит в том, чтобы переговоры работали над определением общих принципов прекращения войны, а позже в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры подписались бы в поддержку этих принципов, добавили источники.
Саудовская Аравия была выбрана для переговоров отчасти из-за отношений страны с Китаем, пояснил один американский чиновник. Хотя ожидается, что Китай не примет участие в переговорах, официальные лица США в последние месяцы публично призвали Китай сыграть конструктивную роль в разрешении войны на Украине, хотя не было никаких признаков того, что Китай предпринимает какие-либо активные шаги для этого, сообщает CNN.
Формулу мира, включающую 10 пунктов, Украина презентовала в ноябре 2022 года. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
СМИ сообщали, что Украина и союзники хотят провести до встречи НАТО в Вильнюсе (она прошла 11–12 июля) саммит по реализации формулы мира. Зеленский предлагал провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней (это было 8 июля), но пока саммит не состоялся. Позже президент говорил, что нужно подождать и "дожать то количество государств" – участников саммита, которое нужно Украине.
СМИ сообщали, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует принять мирные переговоры по Украине в Джидде. Туда пригласили представителей 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.
Проведение встречи советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира в Саудовской Аравии 30 июля подтвердил Ермак. "Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она прошла в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени", – подчеркнул глава ОПУ.