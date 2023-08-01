В переговорах по Украине в Саудовской Аравии от США будет участвовать Салливан – CNN

Цель Украины состоит в том, чтобы переговоры работали над определением общих принципов прекращения войны, а позже в этом году состоялся мирный саммит, на котором мировые лидеры подписались бы в поддержку этих принципов, добавили источники.

Саудовская Аравия была выбрана для переговоров отчасти из-за отношений страны с Китаем, пояснил один американский чиновник. Хотя ожидается, что Китай не примет участие в переговорах, официальные лица США в последние месяцы публично призвали Китай сыграть конструктивную роль в разрешении войны на Украине, хотя не было никаких признаков того, что Китай предпринимает какие-либо активные шаги для этого, сообщает CNN.