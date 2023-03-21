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В Польше начал работу постоянный гарнизон американских военных

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Гарнизон в Польше стал для военных США восьмым в Европе
Гарнизон в Польше стал для военных США восьмым в Европе
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

21 марта в польском городе Познань начал работу постоянный гарнизон с американскими военными, присутствующими в стране в рамках сотрудничества стран НАТО. Об этом объявил вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак, информирует сайт правительства Польши.

В гарнизон армии США в Польше (USAG-P) был преобразована Региональная группа поддержки Польши (ASG-P), отметило ведомство.

"Президент [США Джо] Байден говорил о постоянном присутствии войск Соединенных Штатов в Польше. Мы годами к этому стремились, к этому слову "постоянный", и оно стало фактом. С сегодняшнего дня начинает свою работу гарнизон в Познани. Передовой штаб 5-го корпуса США уже действует", – сказал Блащак.

Он отметил, что американские и польские солдаты тренируются вместе. В частности, недалеко от Познани находится академия, в которой поляков готовят для службы на американских танках Abrams.

Правительство Польши отмечает, что гарнизон в Польше стал восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе.

"Наша цель – добиться оперативной совместимости с вооруженными силами США. Наша цель – оснастить Войско польское техникой, которая будет максимально совместима с техникой из США. У Соединенных Штатов самая сильная армия в мире, и мы хотим следовать передовому опыту", – подчеркнул вице-премьер Польши.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Польша активизировала усиление собственной армии. Она стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял Блащак в июле 2022-го. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. 

По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams.

Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.

В сентябре 2022 года замглавы минобороны Марцин Очепа заявлял, что расходы Польши на армию в 2023 году будут рекордными. Из 97 млрд злотых ($20 млрд), предусмотренных в госбюджете, 40 млрд пойдут на перевооружение – танки, пушки-гаубицы, ракетно-артиллерийские комплексы, спутники и беспилотники. "Существует серьезный риск войны с Россией в ближайшие 3–10 лет", – считают в минобороны Польши.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, НАТО, Польша, армия, Мариуш Блащак
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