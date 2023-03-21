В Польше начал работу постоянный гарнизон американских военных

Гарнизон в Польше стал для военных США восьмым в Европе Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

В гарнизон армии США в Польше (USAG-P) был преобразована Региональная группа поддержки Польши (ASG-P), отметило ведомство.

"Президент [США Джо] Байден говорил о постоянном присутствии войск Соединенных Штатов в Польше. Мы годами к этому стремились, к этому слову "постоянный", и оно стало фактом. С сегодняшнего дня начинает свою работу гарнизон в Познани. Передовой штаб 5-го корпуса США уже действует", – сказал Блащак.

Он отметил, что американские и польские солдаты тренируются вместе. В частности, недалеко от Познани находится академия, в которой поляков готовят для службы на американских танках Abrams.

Правительство Польши отмечает, что гарнизон в Польше стал восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе.

"Наша цель – добиться оперативной совместимости с вооруженными силами США. Наша цель – оснастить Войско польское техникой, которая будет максимально совместима с техникой из США. У Соединенных Штатов самая сильная армия в мире, и мы хотим следовать передовому опыту", – подчеркнул вице-премьер Польши.