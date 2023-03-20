В Польше создадут новую воинскую часть на границе с Калининградской областью РФ

По словам Блащака, новая часть не только поспособствует укреплению безопасности, но и даст экономический импульс региону Фото: gov.pl

"У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. Воинская часть будет создана в Олецко в конце этого года. Это означает безопасность для жителей самого города, а также для всей провинции... Но это также означает важный экономический импульс для города, для провинции. Воинская часть – это всегда благо для местного сообщества", – сказал Блащак.

По его словам, сначала в Олецко организуют временную инфраструктуру, но завершить процесс собираются быстро.

"Это будет не просто воинская часть, а эскадрилья, которая войдет в состав Первой варминской артиллерийской бригады. Штаб этой бригады находится в Венгожево", – добавил Блащак.

В сентябре прошлого года в Польше заявили о создании новой группировки войск для обороны границы. Речь шла о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском.

В ноябре Блащак заявлял о планах отгородиться от Калининградской области России колючей проволокой. Также Польша укрепляет границу с Беларусью.