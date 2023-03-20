В Польше создадут новую воинскую часть на границе с Калининградской областью РФ

"У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. Воинская часть будет создана в Олецко в конце этого года. Это означает безопасность для жителей самого города, а также для всей провинции... Но это также означает важный экономический импульс для города, для провинции. Воинская часть – это всегда благо для местного сообщества", – сказал Блащак.
По его словам, сначала в Олецко организуют временную инфраструктуру, но завершить процесс собираются быстро.
"Это будет не просто воинская часть, а эскадрилья, которая войдет в состав Первой варминской артиллерийской бригады. Штаб этой бригады находится в Венгожево", – добавил Блащак.
В сентябре прошлого года в Польше заявили о создании новой группировки войск для обороны границы. Речь шла о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах – Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском.
В ноябре Блащак заявлял о планах отгородиться от Калининградской области России колючей проволокой. Также Польша укрепляет границу с Беларусью.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.
После начала полномасштабной войны в Украине Польша также активизировала усиление собственной армии.
Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял Блащак в июле 2022-го. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он.
По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams.
Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.
В сентябре замглавы минобороны Марцин Очепа заявлял, что расходы Польши на армию в 2023 году будут рекордными. Из 97 млрд злотых ($20 млрд), предусмотренных в госбюджете, 40 млрд пойдут на перевооружение – танки, пушки-гаубицы, ракетно-артиллерийские комплексы, спутники и беспилотники. "Существует серьезный риск войны с Россией в ближайшие 3–10 лет", – считают в минобороны Польши.