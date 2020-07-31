В РФ будут вручать экземпляр новой конституции лицам, получающим первый паспорт или российское гражданство

Актуальную редакцию конституции РФ президент Владимир Путин предложить вручать гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, которые приобрели гражданство РФ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении экземпляра новой конституции всем гражданам РФ, получающим первый паспорт, а также лицам, получившим российское гражданство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Об этом шла речь на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию после всероссийского голосования.

"Рассмотреть вопрос о вручении издания конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ", – говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он должен будет доложить об исполнении поручения до 1 октября.

20 января 2020 года президент России Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.