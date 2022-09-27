В России мобилизованные скупают кнопочные телефоны. Эксперты говорят – они не скрывают от обнаружения

Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек Фото: ЕРА

По данным издания, средняя стоимость купленных телефонов составляет 1,6 тыс. руб. (1 тыс. грн) Кроме того, втрое выросли продажи проводных наушников и в 4 раза – внешних аккумуляторов.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "Forbes", что призванным по частичной мобилизации разрешено взять с собой в дорогу только кнопочный телефон, а не смартфон. После прибытия в часть они обязаны сдать его командиру, добавил эксперт.

По словам гендиректора аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, основными покупателями кнопочных телефонов последние дни были мобилизованные граждане, которым запрещено использование смартфонов. Однако, по таким устройствам, даже выключенным, можно отследить локацию и перемещение военных, отметил он.