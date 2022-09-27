В России мобилизованные скупают кнопочные телефоны. Эксперты говорят – они не скрывают от обнаружения

По данным издания, средняя стоимость купленных телефонов составляет 1,6 тыс. руб. (1 тыс. грн) Кроме того, втрое выросли продажи проводных наушников и в 4 раза – внешних аккумуляторов.
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "Forbes", что призванным по частичной мобилизации разрешено взять с собой в дорогу только кнопочный телефон, а не смартфон. После прибытия в часть они обязаны сдать его командиру, добавил эксперт.
По словам гендиректора аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, основными покупателями кнопочных телефонов последние дни были мобилизованные граждане, которым запрещено использование смартфонов. Однако, по таким устройствам, даже выключенным, можно отследить локацию и перемещение военных, отметил он.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
В отчете американского Института изучения войны говорится, что мобилизация в РФ создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими издержками.
Отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, дают основания предполагать, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной подготовкой, считают в британской разведке. Там отмечают, что новые подразделения, вероятно, будут нести большие потери.