ГОРДОН
 
 
МИР

В России суд приговорил школьника к пяти годам колонии за подготовку взрыва здания ФСБ в игре Minecraft

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уваров в последнем слове: Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством
Уваров в последнем слове: Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством
Фото: currenttime.tv

Суд в России 10 февраля приговорил к пяти годам колонии 16-летнего школьника из Канска (Красноярский край) Никиту Уварова по обвинению в обучении террористической деятельности. В основу дела легли действия трех подростков в компьютерной игре Minecraft.

Выездная коллегия Восточного окружного военного суда назначила Уварову пять лет колонии и штраф в размере 30 тыс. руб. (11,2 тыс. грн), сообщают глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и "Новая газета".

Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности за содействие следствию. Прокуратура просила назначить Уварову девять лет лишения свободы, двум его друзьям – по 6,5.

Подростков обвиняли в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 Уголовного кодекса РФ). Суд проходил в закрытом режиме.

Уварова взяли под стражу в зале суда, сообщил в Telegram Чиков.

Адвокат Уварова Владимир Васин намерен обжаловать приговор. Исполнение приговора приостанавливается до рассмотрения жалобы по существу, поэтому Уварова пока что не отправят в колонию, а будут держать в СИЗО в Канске.

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать... В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я невиновен", – сказал Уваров 7 февраля на заседании суда, в своем последнем слове, которое приводит "Новая газета".

Он просил суд дать ему возможность получить образование и уехать куда-то, "чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности".

Контекст:

Дело против подростков началось два года назад, когда им было по 14 лет. Уваров почти год просидел в СИЗО, прежде чем суд решил не продлевать ему арест.

Летом 2020 года они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова (его обвиняли в хулиганстве из-за разбитого окна в офисе партии "Единая Россия" и позже приговорили к шести годам колонии). Когда силовики получили доступ к телефонам школьников, они обнаружили переписку, в которой друзья обсуждали, как хотели построить и взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

Следственный комитет РФ возбудил против них дело. По версии следствия, подростки "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". Никиту Уварова, которому на момент задержания было 14 лет, отправили в СИЗО, двух других обвиняемых – Дениса Михайленко и Богдана Андреева – под домашний арест. The Insider сообщал, что двоих подростков заставили написать признательные показания – они позднее отозвали свои показания и заявили, что оговорили Уварова, который проходил в деле как "организатор ячейки", под давлением следствия. Уваров вину не признал.

Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, за всеми фигурантами признали право на реабилитацию, сообщила 9 марта 2021 года "Новая газета" со ссылкой на копию постановления. При этом в силе осталось обвинение в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Кроме того, 9 марта Следком возбудил против подростков новые дела – об изготовлении и хранении взрывчатки, сообщили "Медиазоне" в пресс-службе регионального управления комитета.

Следователи утверждают, что школьники "самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках". Сами подростки не отрицали свои химические опыты в гараже и на пустыре, но категорически не согласны с тем, что "обучались терроризму" и вынашивали план подрыва офисов ФСБ или МВД, писала "Новая газета".

Теги: Россия, терроризм, ФСБ, приговор, дети, школьники, подростки, суд, колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Умерла актриса Зинаида Кириенко
Умерла актриса Зинаида Кириенко
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей Актуально
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото (81472)
2
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках (73649)
3
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (70882)
4
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (66872)
5
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (62121)
6
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (60988)
7
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами (59235)
8
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает (47209)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS