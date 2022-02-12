В России суд приговорил школьника к пяти годам колонии за подготовку взрыва здания ФСБ в игре Minecraft

Уваров в последнем слове: Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством Фото: currenttime.tv

Выездная коллегия Восточного окружного военного суда назначила Уварову пять лет колонии и штраф в размере 30 тыс. руб. (11,2 тыс. грн), сообщают глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и "Новая газета".

Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности за содействие следствию. Прокуратура просила назначить Уварову девять лет лишения свободы, двум его друзьям – по 6,5.

Подростков обвиняли в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 Уголовного кодекса РФ). Суд проходил в закрытом режиме.

Уварова взяли под стражу в зале суда, сообщил в Telegram Чиков.

Адвокат Уварова Владимир Васин намерен обжаловать приговор. Исполнение приговора приостанавливается до рассмотрения жалобы по существу, поэтому Уварова пока что не отправят в колонию, а будут держать в СИЗО в Канске.

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать... В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я невиновен", – сказал Уваров 7 февраля на заседании суда, в своем последнем слове, которое приводит "Новая газета".

Он просил суд дать ему возможность получить образование и уехать куда-то, "чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности".