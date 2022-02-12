В России суд приговорил школьника к пяти годам колонии за подготовку взрыва здания ФСБ в игре Minecraft

Выездная коллегия Восточного окружного военного суда назначила Уварову пять лет колонии и штраф в размере 30 тыс. руб. (11,2 тыс. грн), сообщают глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и "Новая газета".
Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности за содействие следствию. Прокуратура просила назначить Уварову девять лет лишения свободы, двум его друзьям – по 6,5.
Подростков обвиняли в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 Уголовного кодекса РФ). Суд проходил в закрытом режиме.
Уварова взяли под стражу в зале суда, сообщил в Telegram Чиков.
Адвокат Уварова Владимир Васин намерен обжаловать приговор. Исполнение приговора приостанавливается до рассмотрения жалобы по существу, поэтому Уварова пока что не отправят в колонию, а будут держать в СИЗО в Канске.
"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать... В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я невиновен", – сказал Уваров 7 февраля на заседании суда, в своем последнем слове, которое приводит "Новая газета".
Он просил суд дать ему возможность получить образование и уехать куда-то, "чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности".
Дело против подростков началось два года назад, когда им было по 14 лет. Уваров почти год просидел в СИЗО, прежде чем суд решил не продлевать ему арест.
Летом 2020 года они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова (его обвиняли в хулиганстве из-за разбитого окна в офисе партии "Единая Россия" и позже приговорили к шести годам колонии). Когда силовики получили доступ к телефонам школьников, они обнаружили переписку, в которой друзья обсуждали, как хотели построить и взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.
Следственный комитет РФ возбудил против них дело. По версии следствия, подростки "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". Никиту Уварова, которому на момент задержания было 14 лет, отправили в СИЗО, двух других обвиняемых – Дениса Михайленко и Богдана Андреева – под домашний арест. The Insider сообщал, что двоих подростков заставили написать признательные показания – они позднее отозвали свои показания и заявили, что оговорили Уварова, который проходил в деле как "организатор ячейки", под давлением следствия. Уваров вину не признал.
Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, за всеми фигурантами признали право на реабилитацию, сообщила 9 марта 2021 года "Новая газета" со ссылкой на копию постановления. При этом в силе осталось обвинение в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Кроме того, 9 марта Следком возбудил против подростков новые дела – об изготовлении и хранении взрывчатки, сообщили "Медиазоне" в пресс-службе регионального управления комитета.
Следователи утверждают, что школьники "самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках". Сами подростки не отрицали свои химические опыты в гараже и на пустыре, но категорически не согласны с тем, что "обучались терроризму" и вынашивали план подрыва офисов ФСБ или МВД, писала "Новая газета".