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В России у чиновников и глав госкомпаний конфискуют загранпаспорта – Financial Times

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У российских чиновников забирают паспорта, чтобы они не уехали за границу, пишут СМИ
У российских чиновников забирают паспорта, чтобы они не уехали за границу, пишут СМИ
Фото: pixabay.com

Спецслужбы России конфискуют паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их выезд за границу. Об этом сообщает 3 апреля Financial Times со ссылкой на несколько источников.

Причиной является то, что режим президента страны-агрессора РФ Владимира Путина боится утечки информации и дезертирства, пишет издание.

Согласно данным источников, сотрудники службы безопасности ужесточили требования к поездкам в государственном секторе, требуя сдать проездные документы некоторых известных деятелей и бывших чиновников.

В Кремле и ФСБ есть подозрения относительно лояльности российской элиты, некоторые представители которой в личных разговорах выступают против войны в Украине, так как она влияет на уровень их жизни, говорится в статье.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии изданию подтвердил, что Россия усилила ограничения на заграничные поездки для тех, кто работает в "чувствительных" сферах.

В статье отмечается, что после аннексии Крыма в 2014 году российские спецслужбы ужесточили ограничения для людей с доступом к государственной тайне. Россиян предостерегали от поездок в такие страны, как США и Великобритания. После полномасштабного вторжения РФ в Украину ограничения начали применяться еще шире, пишет Financial Times.

По их словам, руководителям одной крупной государственной промышленной компании запрещено путешествовать на расстояние, превышающее два часа езды от Москвы, без официального разрешения.

Бывший сотрудник российского Центробанка Александра Прокопенко рассказала, что спецслужбы имеют полную свободу толкования правил относительно гостайны и любую информацию могут счесть конфиденциальной. Поэтому ограничения вышли за пределы лиц, имевших допуск к секретным документам.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, загранпаспорт
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