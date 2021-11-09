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"Весь поселок в крови". В российском поселке хотят перевести школьников на дистанционное обучение из-за нашествия волков – СМИ

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Местные жители рассказали, что в последние месяцы волки не раз утаскивали в лес собак
Местные жители рассказали, что в последние месяцы волки не раз утаскивали в лес собак
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В России в поселке Зеленоборск в Ханты-Мансийском автономном округе родители учеников средней школы попросили перевести их детей на дистанционное обучение из-за нашествия волков на населенный пункт. Об этом сообщила директор школы Ольга Калугина порталу Ugra-News.

Директор подчеркнула, что ситуация опасная и что она уже выразила обеспокоенность управлению образования и главе поселка.

"Я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас – безопасность детей... Надеюсь, меры будут приняты очень быстро", – сказала она.

Местные жители рассказали изданию, что волки появились в населенном пункте в середине декабря 2020 года. Тогда же люди обратились к властям, но в администрации не решили эту проблему.

"Тогда ничего не было сделано, и волки, видимо, расплодились. В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови", – рассказала жительница поселка Оксана.

Жители с начала осени неоднократно обращались в администрацию муниципалитета с просьбами сообщить о волках в соответствующие окружные ведомства, но в департаменте недропользования и природных ресурсов региона заявили, что получили только одно обращение от администрации Зеленоборска – 1 ноября.

"Думаю, будет подписан приказ о регулировании численности волков, распределены несколько лицензий на отстрел. Надеюсь, мы сможем сделать все, чтобы успокоить жителей", – сказала консультант регулирования численности объектов животного мира Людмила Губатых.

Теги: Россия, животные, школьники, Ханты-Мансийск
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