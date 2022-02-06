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В Швеции возобновило работу госагентство времен холодной войны. Его руководитель не исключает атаки со стороны РФ

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Швеция будет бороться в фейками и дезинформацией с помощью агентства, которое работало во времена холодной войны
Швеция будет бороться в фейками и дезинформацией с помощью агентства, которое работало во времена холодной войны
Фото: depositphotos.com

В январе в Швеции возобновило работу государственное агентство психологической защиты, целью которого является борьба с фейками и паническими настроениями среди населения. Об этом 6 февраля сообщила The Guardian.

Глава агентства Магнус Херт рассказал газете, что опасения властей Швеции относительно угроз со стороны России усилились на фоне "ухудшающейся ситуации с безопасностью" в Европе и в преддверии выборов в стране.

Херт сказал, что непосредственной угрозы для Швеции нет, но не исключил, что страна "может быть атакована" Россией.

Структуру, которая считается предшественницей нового агентства, значительной мерой упразднили через несколько лет после окончания холодной войны, полностью агентство ликвидировали в 2008 году, пишет The Guardian. Новое создавали последние шесть лет, но эскалация между Украиной и Россией перед парламентскими выборами в 2022-м в Швеции заставила власти страны насторожиться, отмечает газета.

Херт не исключает, что "иностранное государство" может быть заинтересовано в том, чтобы "влиять на то, как люди голосуют", и убедиться, что Швеция "принимает "правильные меры", как это видит иностранная держава".

Пока в агентстве работают 45 человек, ожидается, что штат будет расти. Его миссия – в "защите открытого и демократического общества и свободы мнений", указано на сайте агентства.

Контекст:

В январе на фоне сообщений об угрозе российского вторжения в Украину, а также переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности, которые проходили 10-го12-го и 13 января, Швеция объявила об усилении военной готовности.

Особое внимание военные уделили острову Готланд, который находится в 300 км от российского Калининграда и является стратегически важным в Балтийском море. Объяснили решение активностью России в Балтийском море.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Швеция, холодная война, фейк, дезинформация
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