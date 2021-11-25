Кремль хочет взять реванш за поражение 30-летней давности – Кулеба о действиях России в Европе

"Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения холодной войны, – можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад", – сказал дипломат.

Он считает, что Россия своих целей не достигнет благодаря двум факторам – "выдержке и силе Украины, а также силам скоординированной поддержки мира".

"Украина вместе с партнерами укрепляет региональную безопасность и готовится в случае эскалации российской агрессии выступить единым фронтом", – подчеркнул Кулеба.