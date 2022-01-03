ГОРДОН
 
 
МИР

В США двойняшки родились с разницей в 15 минут, но в разные годы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новорожденных назвали Айлин и Альфредо
Новорожденных назвали Айлин и Альфредо
Фото: Natividad Medical Center / Linkedin

В Калифорнии двойняшки родились с разницей в 15 минут, но у них разные даты рождения. Об этом сообщает американский журнал People.

По данным издания, 31 декабря в 23.45 у Фатимы Мадригал и Роберта Трухильо родился сын Альфредо.

Через 15 минут, уже после наступления нового года, женщина родила девочку Айлин.

Таким образом, первый ребенок родился в 2021-м, а второй – в 2022 году.

"Для меня безумно, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что [дочь] родилась в полночь", – сказала Мадригал.

Семейный врач, работающая в родильном центре, Ана Абрил Ариас назвала эти роды "одними из самых памятных в карьере".

Теги: США, Калифорния, дети, ребенок, роды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем
"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем
  "Полину схватил за задницу очень статусный человек". Юлия Ауг рассказала, как дочь-актриса отреагировала на домогательства
  "Полину схватил за задницу очень статусный человек". Юлия Ауг рассказала, как дочь-актриса отреагировала на домогательства
"Почему Алла одна?", "Собирается поджигать". В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео
"Почему Алла одна?", "Собирается поджигать". В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео
"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"
"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"
"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого
"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого
  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой
  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой
"Я за границу никогда не ездил". 72-летний Поплавский рассказал, какая сумма нужна ему на ежемесячные расходы
"Я за границу никогда не ездил". 72-летний Поплавский рассказал, какая сумма нужна ему на ежемесячные расходы
"Как Человек-паук", "Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич широко развела ноги перед камерой и показала промежность
"Как Человек-паук", "Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич широко развела ноги перед камерой и показала промежность
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
"Пилотка супер". Глюк'oZa показала голый пах
"Пилотка – супер". Глюк'oZa показала голый пах
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Платье-огонь на девочке-бомбе". Каменских оголила грудь и бедро
"Платье-огонь на девочке-бомбе". Каменских оголила грудь и бедро
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (99490)
2
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (71953)
3
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (71232)
4
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (57495)
5
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (47947)
6
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте (39117)
7
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины (28960)
8
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (24101)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS