В США двойняшки родились с разницей в 15 минут, но в разные годы

По данным издания, 31 декабря в 23.45 у Фатимы Мадригал и Роберта Трухильо родился сын Альфредо.

Через 15 минут, уже после наступления нового года, женщина родила девочку Айлин.

Таким образом, первый ребенок родился в 2021-м, а второй – в 2022 году.

"Для меня безумно, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что [дочь] родилась в полночь", – сказала Мадригал.

Семейный врач, работающая в родильном центре, Ана Абрил Ариас назвала эти роды "одними из самых памятных в карьере".