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В США может выйти на свободу убийца Роберта Кеннеди

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Серхану сейчас 77 лет
Серхану сейчас 77 лет
Скриншот: NewsNation Now / YouTube

Комиссия по по условно-досрочному освобождению штата Калифорния рекомендовала освободить 77-летнего американца палестинского происхождения Серхана Бишару Серхана, отбывающего пожизненное заключение за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году. Об этом сообщило агентство Associated Press 28 августа.

Серхан эмигрировал в страну в 1956 году, когда ему было 12 лет. На суде он заявлял, что не помнит момент убийства. Защита пыталась доказать его невменяемость, однако он был приговорен к смертной казни. В 1972 году штат Калифорния отменил смертную казнь и приговор был изменен на пожизненное заключение.

Серхан провел в заключении 53 года, сейчас ему 77. Он 16 раз подавал прошение о помиловании. Серхан заявлял, что осознает, что "навредил всем", убив "надежду всего мира". Он признал, что был зол на Кеннеди за его поддержку Израиля, но подчеркнул, что прошло более полувека и "того молодого импульсивного парня больше не существует".

В этот раз его поддержали двое сыновей убитого Кеннеди. Дуглас Кеннеди выразил уверенность, что любой заключенный, не представляющий угрозы для себя или мира, должен быть освобожден. Роберт Кеннеди – младший, который встречался с Серханом в тюрьме, сообщил, что верит: его отец, приверженный принципам справедливости, просил бы выпустить Серхана "из-за впечатляющих результатов реабилитации". За освобождение высказался также помощник убитого политика Пол Шрейд, который был среди пяти человек, раненых в результате стрельбы в 1968 году.

После этого комиссия согласилась с тем, что осужденный уже не представляет угрозы для общества. Прокуратура сообщила, что не будет возражать. Это не гарантирует, что он выйдет на свободу – решение остается за губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

В то же время еще шестеро детей Кеннеди заявили, что были шокированы голосованием, и призвали губернатора отменить решение комиссии и оставить Серхана за решеткой. Они напомнили, что этот человек "забрал нашего отца у семьи и забрал его у Америки".

Контекст:

Роберт Кеннеди был убит через пять лет после старшего брата, президента США Джона Кеннеди. В его администрации он занимал пост генерального прокурора. Он прославился организацией громких судебных процессов против американской мафии.

В 1964 году он ушел в отставку и был избран в Сенат от штата Нью-Йорк. Через четыре года он выдвинул свою кандидату на пост президента. Он был застрелен в лос-анджелесском отеле "Амбассадор" сразу после того, как объявил о своей победе на праймериз в Калифорнии. Убийца был пойман на месте с поличным.

Теги: США, Палестина, убийство, тюрьма, Калифорния, Лос-Анджелес, пожизненное заключение, помилование
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