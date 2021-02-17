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В США не исключают, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане – СМИ

Соединенные Штаты обладают разведывательными данными, которые свидетельствуют о сокрытии правительством Китая истинного происхождения коронавируса, сообщил телеканал NBS News со ссылкой на данные представителей разведки США и стран Запада.

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Специалисты ВОЗ заявили, что появление коронавируса в лаборатории Уханя маловероятно
Специалисты ВОЗ заявили, что появление коронавируса в лаборатории Уханя маловероятно
Фото: ЕРА

Несмотря на выводы экспертов международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследовавших лабораторию в китайском Ухане, США не исключают, что распространение COVID-19 началось из-за аварии в лаборатории. Об этом сообщил телеканал NBS News 17 февраля со ссылкой на информацию представителей американских и западных спецслужб.

По словам представителя управления директора национальной разведки США, ведомство будет придерживаться заявления, опубликованного в конце апреля 2020 года. В нем говорилось, что разведка продолжит тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные с целью определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными, или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Официальные лица США не обнародовали доказательств аварии в лаборатории, а большинство ученых заявили, что такой сценарий маловероятен, сообщил телеканал. 

Представитель службы разведки одной из стран Запада, знакомый с секретными материалами, сказал NBC News, что у США есть весомые разведывательные данные о действиях китайского правительства в отношении лаборатории в Ухане, направленные на сокрытие происхождения COVID-19. Бывший чиновник США, который также видел эту информацию, согласился, что действия были значительными, но неубедительными.

Оба источника заявили, что имеющиеся материалы не являются доказательством аварии в лаборатории. Информация, по их словам, вызвала косвенные вопросы, аналитики не могли исключить лабораторный сценарий. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Китай скрывает информацию о происхождении COVID-19, которая необходима международному сообществу. Австралийский микробиолог и эксперт по инфекционным заболеваниям Доминик Дуайер сказал NBC News, что ученые не получили полные данные от правительства Китая.

Несколько членов команды ВОЗ сообщили, что им предоставили всего 13 последовательностей ДНК из 174 случаев. По словам Дуайера, пять из них имели небольшие геномные различия, что свидетельствует о более широком пуле вирусов. Образец был слишком мал, чтобы делать какие-либо выводы, подчеркнул ученый.

Впервые новый тип коронавируса 2019-nCoV, вызывающий атипичную пневмонию (в середине февраля вирус получил новое название SARS-CoV-2), был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 января в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследуют причины пандемии. Эксперты посетили рынок, где, как считается, случилась первая вспышка. Также в ВОЗ заявили, что появление коронавируса в лаборатории маловероятно.

11 февраля в ВОЗ заявили, что коронавирус мог распространяться в китайской провинции Хубэй в середине октября 2019 года.

Теги: США, Китай, Энтони Блинкен, спецслужбы, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, пандемия, коронавирус
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