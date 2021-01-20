ГОРДОН
 
 
МИР

В США от участия в инаугурации отстранили нескольких гвардейцев. ФБР нашло у них связи с радикалами

Некоторые американские нацгвардейцы, которые должны были охранять общественный порядок во время инаугурации, публиковали экстремистские высказывания в сети. Из-за этого их отстранили от участия в мероприятии, сообщает Associated Press.

К охране порядка в день инаугурации привлекут 25 тыс. военных
К охране порядка в день инаугурации привлекут 25 тыс. военных
Фото: EPA

В США 12 нацгвардейцев отстранили от обеспечения охраны общественного порядка в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на информированные источники.

Все 12 военных были связаны с праворадикальными группировками или опубликовали в интернете экстремистские высказывания. Собеседники агентства не уточнили, к какой группировке принадлежали члены гвардии или в каком подразделении они служили.

Глава Нацгвардии США генерал Дэниел Хокансон подтвердил, что некоторых нацгвардейцев отстранили и отправили домой, но сказал, что только двоих – за неуместные комментарии или заявления, связанные с инаугурацией. Отстранение остальных десяти касалось их преступной деятельности в прошлом, но не имело прямого отношения к инаугурации.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности полиция закроет доступ в здание Конгресса США. К охране порядка в день инаугурации привлекут 25 тыс. военных.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Теги: США, Джо Байден, инаугурация, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Саакашвили искупался в проруби на Крещение
Саакашвили искупался в проруби на Крещение
Младшая дочь Трампа объявила о помолвке
Младшая дочь Трампа объявила о помолвке
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из залива. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из залива. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS