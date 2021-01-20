В день инаугурации Трамп вылетит из Вашингтона с "ядерным чемоданчиком" – СМИ

В этом году традиционная передача "ядерного чемоданчика" при инаугурации нового президента США Джо Байдена будет отличаться от предыдущих, так как действующий президент Дональд Трамп со своим чемоданчиком будет во Флориде, сообщает CNN.

Действующий президент США Дональд Трамп 20 января отбудет из Вашингтона во Флориду вместе с "ядерным чемоданчиком". Об этом 19 января сообщил телеканал CNN.

Военный помощник президента США, который носит "ядерный чемоданчик", должен сопровождать действующего президента постоянно вплоть до конца его каденции. Срок Трампа заканчивается 20 января в 12.00 по Вашингтону (19.00 по Киеву).

Обычно при введении в должность нового президента "ядерный чемоданчик" передается его военному помощнику во время присяги. Но в этом году передача пройдет в новом формате, так как Трамп отказался присутствовать на мероприятии и будет в это время во Флориде, а значит и "ядерный чемоданчик" будет с ним.

CNN отмечает, что в таком случае на инаугурации советнику избранного президента США Джо Байдена передадут другой "ядерный чемоданчик".

Как объяснил старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц, всего существует несколько таких чемоданов: один следует за президентом, второй – за вице-президентом, а третий предназначен для таких событий, как инаугурация.

Шварц добавил, что вопреки распространенному мнению, в этом чемодане нет ни кнопки, ни кодов, которые могут автоматически запускать ядерное оружие. Зато там содержится оборудование, а также определены полномочия, которые президент США использует для распоряжения о нанесении удара. Кроме того, президент должен иметь при себе пластиковую карточку, известную как "бисквит", содержащий буквенно-цифровые коды, которые используются для его идентификации.

Как только Байден примет присягу в качестве нового президента Соединенных Штатов, Трамп потеряет все полномочия по нанесению ядерного удара, и все коды, содержащиеся в его портфеле, будут мгновенно деактивированы. Военный помощник, который будет сопровождать Трампа с "ядерной чемоданом", сразу оставит его и вернется в Вашингтон вместе с портфелем.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама планируют посетить инаугурацию Байдена вместе со своими женами.

Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия с большим количеством зрителей. Однако в этом году из соображений безопасности полиция закроет доступ в здание Конгресса США. К охране порядка в день инаугурации привлекут 25 тыс. военных.