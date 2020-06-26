В США россиянина приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о киберпреступлениях

Гражданина России Алексея Буркова в США приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Бурков был задержан в Израиле в 2015 году и в конце 2019-го передан властям США.

В начале 2020 года он пошел на сделку со следствием и признал вину в мошенничестве, краже данных и отмывании денег.