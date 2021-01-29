В столице Румынии загорелась больница для пациентов с COVID-19, несколько человек погибли

Пожар произошел в больнице Matei Bals в Бухаресте, огонь охватил четыре комнаты. В результате происшествия погибло пять человек.

В Румынии загорелась больница для пациентов с COVID-19, в огне погибло пять пациентов, сообщило агентство Reuters 29 января.

Еще 102 человека были эвакуированы. Пожар произошел в больнице Matei Bals в Бухаресте. Огонь охватил четыре комнаты. По словам официальных лиц, трое пострадавших скончались на месте происшествия, а четвертый – в реанимации. Пятую жертву позже обнаружили в ванной комнате. Прокуратура выясняет причину пожара.

У эвакуированных пациентов COVID-19 протекал в средней форме и с осложнениями. Большинству из них необходима кислородная поддержка. Часть пациентов перевели в другие больницы Бухареста или в другие корпуса Matei Bals, объяснил менеджер больницы.

Здание, где вспыхнул пожар, было построено в 1953 году и впоследствии было полностью отремонтировано. Пожар в больнице Matei Bals стал вторым за менее чем три месяца.

В румынском городе Пьятра-Нямц 14 ноября прошлого года также произошел пожар в больнице, где лечат инфицированных коронавирусом, известно уже о 10 погибших и семи пострадавших.

Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску в связи с пожаром констатировал, что большинство больниц страны "хронически недофинансированы". Государство построило лишь одну больницу за последние три десятилетия и меньше всего в Европейском союзе тратит на здравоохранение. Десятки тысяч врачей и медсестер покинули страну, уточнило Reuters.