В Японии в премьер-министра на встрече с людьми бросили неизвестный предмет, он взорвался. Фото, видео

Кисида не пострадал в результате инцидента и продолжил программу предвыборных выступлений Фото: EPA

Взрыв произошел, когда Кисида разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии и готовился выступить с речью в рыболовном порту Вакаямы.

По данным СМИ, из толпы в несколько сотен человек, собравшейся у места выступления премьера, бросили предмет, похожий на дымовую шашку. После взрыва на месте происшествия заметили клубы дыма. Отмечается, что бросивший предмет японец находился всего в 10 метрах от премьера.

Фото: EPA

Источники в следственных органах сообщили, что подозреваемый привез с собой два предмета, предположительно, являющиеся взрывными устройствами, в том числе тот, который использовался при нападении. Он представлял собой серебристую трубку длиной 20–30 см.

На кадрах общественного вещания NHK видно, как подозреваемый держал еще один серебряный цилиндр, когда его повалили на землю двое находящихся поблизости гражданских лиц и полицейские.

Видео с места происшествия обнародовал в Twitter пользователь с ником Jaya Mishra.

Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan #FumioKishida pic.twitter.com/7ch1m4oon7 — Jaya Mishra (@anchorjaya) April 15, 2023

В полиции заявили, что в результате происшествия никто не пострадал, но не раскрыли подробностей и не рассказали, какой именно взрывоопасный предмет бросили в премьера. Мотивы 24-летнего виновника инцидента неизвестны.

Кисиду сразу после взрыва эвакуировали с места инцидента на машине. Позже он продолжил участие в запланированных на этот день публичных мероприятиях. Выступая уже в другом городе, премьер заявил, что нельзя позволить, чтобы этот инцидент нарушил избирательный процесс.