ГОРДОН
 
 
МИР

В Японии в премьер-министра на встрече с людьми бросили неизвестный предмет, он взорвался. Фото, видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кисида не пострадал в результате инцидента и продолжил программу предвыборных выступлений
Кисида не пострадал в результате инцидента и продолжил программу предвыборных выступлений
Фото: EPA

Во время предвыборного мероприятия 15 апреля в городе Вакаяма, в котором участвовал премьер-министр Японии Фумио Кисида, один из присутствующих бросил в его сторону неопознанное взрывное устройство. Кисида не пострадал, сообщают NHK и Kyodo.

Взрыв произошел, когда Кисида разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии и готовился выступить с речью в рыболовном порту Вакаямы.

По данным СМИ, из толпы в несколько сотен человек, собравшейся у места выступления премьера, бросили предмет, похожий на дымовую шашку. После взрыва на месте происшествия заметили клубы дыма. Отмечается, что бросивший предмет японец находился всего в 10 метрах от премьера.

11414204
Фото: EPA

Источники в следственных органах сообщили, что подозреваемый привез с собой два предмета, предположительно, являющиеся взрывными устройствами, в том числе тот, который использовался при нападении. Он представлял собой серебристую трубку длиной 20–30 см.

На кадрах общественного вещания NHK видно, как подозреваемый держал еще один серебряный цилиндр, когда его повалили на землю двое находящихся поблизости гражданских лиц и полицейские.

Видео с места происшествия обнародовал в Twitter пользователь с ником Jaya Mishra.

В полиции заявили, что в результате происшествия никто не пострадал, но не раскрыли подробностей и не рассказали, какой именно взрывоопасный предмет бросили в премьера. Мотивы 24-летнего виновника инцидента неизвестны.

Кисиду сразу после взрыва эвакуировали с места инцидента на машине. Позже он продолжил участие в запланированных на этот день публичных мероприятиях. Выступая уже в другом городе, премьер заявил, что нельзя позволить, чтобы этот инцидент нарушил избирательный процесс.

Контекст:

8 июля 2022 года на экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали во время предвыборного митинга в городе Нара, экс-премьеру дважды выстрелили в спину. Нападавшего полиция задержала, это 41-летний Ямагами Тецуй. Он заявил, что был недоволен политикой Абэ, уволившегося два года назад, и хотел убить его. В результате покушения Абэ скончался.

Теги: взрыв, Япония, покушение, Синдзо Абэ, политика, взрывы, Фумио Кисида
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
"Мне нелегко было решиться, но я это сделал". Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
"Мне нелегко было решиться, но я это сделал". Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (285639)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (145017)
3
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (92483)
4
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (76816)
5
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (69637)
6
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (61287)
7
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (56679)
8
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая (48266)
 
 
 
 