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В здании Еврокомиссии, где находится офис фон дер Ляйен, обнаружили конверт с "подозрительным белым порошком"

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У входа в здание были замечены машины ряда служб, в том числе пожарная
У входа в здание были замечены машины ряда служб, в том числе пожарная
Фото: Alex Cadier / Twitter

30 сентября в здании Европейской комиссии был обнаружен конверт с "подозрительным белым порошком". Об этом сообщает The Brussels Times.

По данным издания, в пятницу утром около 11.50 по местному времени экстренные службы были вызваны на 13-й этаж здания, где находится офис главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

У входа в здание были замечены машины ряда служб, в том числе пожарная.

В пожарной команде Брюсселя подтвердили информацию о том, что в здании Еврокомиссии нашли "подозрительный" конверт.

Представитель пожарной команды Вальтер Дериу отметил, что только один человек контактировал с порошком и у него нет никаких медицинских симптомов.

Эвакуация из здания не проводилась, поскольку ситуация была "под контролем".

Теги: Еврокомиссия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен
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