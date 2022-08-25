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Великобритания с начала лета не импортировала энергоносители из РФ

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Великобритания остановила импорт энергоносителей из РФ впервые за 25 лет
Великобритания остановила импорт энергоносителей из РФ впервые за 25 лет
Фото: depositphotos.com

С июня впервые за время подсчетов, которые начались в 1997 году, Великобритания не импортировала из России никаких видов топлива из нефти. Об этом 24 августа сообщило статистическое ведомство ONS.

В целом импорт сократился на 97% до £33 млн. Лондон отказался покупать в России очищенную и сырую нефть, газ, уголь, кокс и брикеты. До вторжения России в Украину королевство закупало российского топлива на более чем £500 млн. На долю РФ приходилось 24,1% всего импорта очищенной нефти, 5,9% – сырой, 4,9% – газа.

Инфографика: ons.gov.uk
Инфографика: ons.gov.uk

Чтобы заместить российские энергоносители, Великобритания наращивает импорт нефтепродуктов из Саудовской Аравии, Нидерландов, Бельгии и Кувейта, отметило ONS. Также увеличился импорт из Европейского союза. Так, поставки из стран ЕС увеличились почти до £4 млрд, из других – почти до £9 млрд.

Также почти прекратился импорт металлов и монет. Уже в июне он составил всего £0,4 млн, что на £277 млн или 99,9% меньше по сравнению с прежним среднемесячным годовым показателем до февраля 2022 года.

Кроме того уменьшился и экспорт в Россию, на 66,9% по сравнению с годовым показателем. На более чем 90% сократился экспорт машин, говорится на сайте статистики. 

В то же время выросло количество поставок химических средств за счет увеличения на £39,1 млн или 61,8% экспорта лекарственных и фармацевтических товаров, которые не подпадают под действие санкций.

Контекст:

После вторжения России в Украину правительство Великобритании применило ряд санкций в отношении импорта товаров из России.

С 8 марта ввели поэтапное прекращение импорта нефти к концу 2022 года.

25 марта ввели дополнительную 35% импортную пошлину на ряд товаров

6 апреля объявлен запрет на импорт изделий из черных металлов, а 21 апреля серебра, изделий из дерева и элитных товаров.

1 июня правительство Великобритании ввело дополнительную 35% импортную пошлину на другие товары.

26 июня объявлен запрет на импорт золота.

Теги: Россия, Великобритания, санкции, импорт, экспорт, пошлины, вторжение, Европа, война России против Украины, нефтепродукты, ЕС
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