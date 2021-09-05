Вертолет NASA совершил 13-й полет над Марсом

"Вертолет Ingenuity совершил 13-й успешный полет на Марсе. Он двигался со скоростью 7,3 мили в час (3,3 м/с), делая снимки на юго-западе региона Южный Сейт", – говорится в сообщении.

В NASA отметили, что "воздушная разведка помогает в планировании следующих действий марсохода Perseverance".

Happy Flight the 13th!

Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq — NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021

Ранее в агентстве говорили о планах Ingenuity преодолеть в ходе 13-го полета расстояние около 210 метров и сделать 10 фотоснимков поверхности планеты.