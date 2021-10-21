Власти США на границе с Мексикой задержали рекордное количество нелегальных мигрантов

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года Фото: ЕРА

Незаконная миграция активизировалась через месяц после вступления в должность президента Джо Байдена, который остановил строительство стены на границе с Мексикой, начатое его предшественником Дональдом Трампом.

С 2012-го по 2020 финансовые годы количество задержанных на границе нелегалов составляло в среднем около 540 тыс. Показатель 2021 года был более чем в три раза больше.

Крупнейшим поставщиком мигрантов стала Мексика, пограничный патруль США арестовал 608 тыс. мексиканцев. Остальные приехали из Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и других стран.

Более 1,3 млн незаконных мигрантов были взяты под стражу за девять месяцев президентства Байдена, отмечает издание.