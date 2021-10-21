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Власти США на границе с Мексикой задержали рекордное количество нелегальных мигрантов

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США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года
США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года
Фото: ЕРА

На границе США и Мексики в течение финансового года, который завершился в сентябре, задержали 1,66 млн нелегальных мигрантов. Об этом 20 октября написало The Washington Post со ссылкой на данные таможни и пограничной службы США.

Незаконная миграция активизировалась через месяц после вступления в должность президента Джо Байдена, который остановил строительство стены на границе с Мексикой, начатое его предшественником Дональдом Трампом.

С 2012-го по 2020 финансовые годы количество задержанных на границе нелегалов составляло в среднем около 540 тыс. Показатель 2021 года был более чем в три раза больше.

Крупнейшим поставщиком мигрантов стала Мексика, пограничный патруль США арестовал 608 тыс. мексиканцев. Остальные приехали из Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и других стран.

Более 1,3 млн незаконных мигрантов были взяты под стражу за девять месяцев президентства Байдена, отмечает издание.

Контекст:

США строят заграждения на границе с Мексикой с 1993 года с целью препятствования нелегальной миграции и наркотрафику. Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позже. В Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу ассигнований на строительство стены в декабре – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун в истории США – на 35 дней. В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд.

Байден отменил строительство стены на границе с Мексикой 11 февраля 2021 года.

Теги: США, миграция, Джо Байден, Мексика, строительство, мигранты, нелегалы
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