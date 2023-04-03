Войска НАТО в Украине, удар Путина по Польше, толпы пленных в Крыму. Интервью Гордона с офицером запаса ЦАХАЛ Тамаром. Видео

Тамар: Спустя месяц после начала этой несправедливой войны я уверенно говорил о победе Украины Фото: Gregory Tamar / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Тамар говорил о:

том, как будут в дальнейшем развиваться военные действия между Украиной и Россией, почему Россия была обречена на провал и когда может закончиться война;

и когда может закончиться война; том, почему выход на границы 1991 года не должен быть военной задачей Украины;

том, что нужно Украине, чтобы разгромить россиян;

том, может ли президент России Владимир Путин применить тактическое ядерное оружие;

том, войдут ли войска НАТО в Украину.

"Почему спустя месяц после того, как началась эта жуткая, несправедливая война, я так уверенно говорил о вашей победе? Прежде всего потому, что я понимал, что тех сил и средств, которые были выделены РФ для осуществления их планов, совершенно недостаточно и что вся эта история – сплошная авантюра, которая базируется на некой базовой предпосылке, что ваше общество только и ждет, чтобы "победоносная армия" вторглась в ваши пределы, и румяные украинские девушки с караваями будут ее встречать и в пояс кланяться. Но эта реальность жила только в бредовых фантазиях кремлевского руководства, а реальность была совершенно другая. Народ большой европейской страны встал насмерть для того, чтобы защитить свои честь, жизнь, свободу, независимость, достоинство и свой путь", – сказал во время интервью военный эксперт.

Тамар родился в 1972 году в Омске (Россия). Окончил фельдшерский факультет Омского медицинского училища. В биографии Тамара есть упоминание, что у него также биологическое образование. В 1990 году он репатриировался из России в Израиль. Живет и Иерусалиме. Около 20 лет проработал в медицинских учреждениях Израиля, является капитаном медицинской службы ЦАХАЛ в запасе.

Уйдя из медицинской сферы, занимался журналистикой, организовывал культурные проекты, в том числе фестиваль "Рыцари Иерусалима". Автор нескольких романов, среди которых "Рыцари Иерусалима" и "Пепел к пеплу".

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на котором комментирует события в Израиле и мире.