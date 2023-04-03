ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Войска НАТО в Украине, удар Путина по Польше, толпы пленных в Крыму. Интервью Гордона с офицером запаса ЦАХАЛ Тамаром. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тамар: Спустя месяц после начала этой несправедливой войны я уверенно говорил о победе Украины
Тамар: Спустя месяц после начала этой несправедливой войны я уверенно говорил о победе Украины
Фото: Gregory Tamar / Facebook

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с израильским писателем, военным экспертом, капитаном запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорием Тамаром.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Тамар говорил о:

  • том, как будут в дальнейшем развиваться военные действия между Украиной и Россией, почему Россия была обречена на провал и когда может закончиться война;
  • том, почему выход на границы 1991 года не должен быть военной задачей Украины;
  • том, что нужно Украине, чтобы разгромить россиян;
  • том, может ли президент России Владимир Путин применить тактическое ядерное оружие;
  • том, войдут ли войска НАТО в Украину.

"Почему спустя месяц после того, как началась эта жуткая, несправедливая война, я так уверенно говорил о вашей победе? Прежде всего потому, что я понимал, что тех сил и средств, которые были выделены РФ для осуществления их планов, совершенно недостаточно и что вся эта история – сплошная авантюра, которая базируется на некой базовой предпосылке, что ваше общество только и ждет, чтобы "победоносная армия" вторглась в ваши пределы, и румяные украинские девушки с караваями будут ее встречать и в пояс кланяться. Но эта реальность жила только в бредовых фантазиях кремлевского руководства, а реальность была совершенно другая. Народ большой европейской страны встал насмерть для того, чтобы защитить свои честь, жизнь, свободу, независимость, достоинство и свой путь", – сказал во время интервью военный эксперт. 

Тамар родился в 1972 году в Омске (Россия). Окончил фельдшерский факультет Омского медицинского училища. В биографии Тамара есть упоминание, что у него также биологическое образование. В 1990 году он репатриировался из России в Израиль. Живет и Иерусалиме. Около 20 лет проработал в медицинских учреждениях Израиля, является капитаном медицинской службы ЦАХАЛ в запасе.

Уйдя из медицинской сферы, занимался журналистикой, организовывал культурные проекты, в том числе фестиваль "Рыцари Иерусалима". Автор нескольких романов, среди которых "Рыцари Иерусалима" и "Пепел к пеплу".

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на котором комментирует события в Израиле и мире. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, война России против Украины, ЦАХАЛ, Григорий Тамар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Галина ГРИШИНА
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
Галина ГРИШИНА
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
Галина ГРИШИНА
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (139121)
2
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (78448)
3
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (68903)
4
Хайек, Клум, Лопес и другие. Самые красивые звездные декольте. Фото (40524)
5
"Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски (33941)
6
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (11010)
7
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео (7030) G
8
"Осінь. Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті". Залужный во время встречи с Жаданом процитировал его стихотворение. Видео (4989)
 
 
 
 