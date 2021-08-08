ВОЗ может называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

Она отметила, что ВОЗ уже рассматривает возможные другие названия, опасаясь, что 24 букв алфавита не хватит для мутаций.

На данный момент названо 11 мутаций, из которых четыре вызывают беспокойство, включая штаммы "Дельта" и "Бета".

Также организация уже отклонила некоторые альтернативы, включая имена греческих богов.

Ван Керкхове заявила, что сейчас специалисты ВОЗ проверяют предложения, чтобы "убедиться, что мы никого не расстроим этими именами".