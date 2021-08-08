ГОРДОН
 
 
МИР

ВОЗ может называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На данный момент названо 11 мутаций, сообщила ван Керкхове
На данный момент названо 11 мутаций, сообщила ван Керкхове
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения может называть новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 именами созвездий, если буквы греческого алфавита будут исчерпаны. Об этом сообщила технический руководитель по реагированию на COVID-19 ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью The Telegraph, которое было опубликовано 7 августа.

Она отметила, что ВОЗ уже рассматривает возможные другие названия, опасаясь, что 24 букв алфавита не хватит для мутаций.

На данный момент названо 11 мутаций, из которых четыре вызывают беспокойство, включая штаммы "Дельта" и "Бета".

Также организация уже отклонила некоторые альтернативы, включая имена греческих богов.

Ван Керкхове заявила, что сейчас специалисты ВОЗ проверяют предложения, чтобы "убедиться, что мы никого не расстроим этими именами".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы "избежать дискриминации". Так, "индийский" штамм получил название "Дельта", "британский" – "Альфа".

В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями "Альфа" (выявлен в Великобритании), "Бета" (Южная Африка), "Гамма" (Бразилия) и "Дельта" (Индия).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Теги: ВОЗ, Альфа, Всемирная организация здравоохранения, пандемия, Мария ван Керкхове, штамм, Дельта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS