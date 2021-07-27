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На Мальте спасли группу из более 40 мигрантов

Мигрантов доставили на патрульном катере
Мигрантов доставили на патрульном катере
Фото: ЕРА

На Мальте 26 июля спасли 46 мигрантов, это была вторая группа прибывших менее чем за две недели. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны 26 июля изданию Times of Malta.

Мигрантов доставили на Мальту на патрульном катере, их нашли в поисково-спасательной зоне страны. Мигранты были в бедственном положении, отметило издание. 

По словам очевидцев, среди прибывших был один младенец. Издание сообщило, что 14 июля прибыла еще одна группа мигрантов, в составе которой было 78 человек. Вместе с этой группой были обнаружены трое мертвых мигрантов.

Неправительственная организация Alarm уточнила в Twitter, что группа мигрантов, в которой было около 50 человек, покинули сирийский город Хомс два дня назад, у них не было топлива, воды и еды.

По сведениям организации, несколько человек получили тяжелые травмы от выстрелов, полученных по прибытию в Ливию.

Теги: Мальта, мигранты, Хомс, травмы
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