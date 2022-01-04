За сутки в мире COVID-19 заболели более 1,35 млн человек, около 426 тыс. – в США

Так, в Соединенных Штатах за сутки 2 января подтвердили 426 026 случаев коронавирусной инфекции. В тройку лидеров также вошли Великобритания (157 758) и Испания (93 190).
Украина – на 45 месте.
Наибольшее число смертей за 24 часа от COVID-19 зафиксировали в России (835), США (755), Франции (270). Украина – 10-я в мире по количеству летальных исходов (114).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, в мире подтвердили более 281,8 млн случаев COVID-19, больше всего в США (52,54 млн), Индии (34,8 млн) и Бразилии (22,25 млн). От болезни умерло около 5,41 млн человек.
В то же время, по данным американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 292,56 млн.