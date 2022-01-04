За сутки в мире COVID-19 заболели более 1,35 млн человек, около 426 тыс. – в США

США – лидер по количеству новых случаев COVID-19 в мире Фото: EPA

Так, в Соединенных Штатах за сутки 2 января подтвердили 426 026 случаев коронавирусной инфекции. В тройку лидеров также вошли Великобритания (157 758) и Испания (93 190).

Украина – на 45 месте.

Наибольшее число смертей за 24 часа от COVID-19 зафиксировали в России (835), США (755), Франции (270). Украина – 10-я в мире по количеству летальных исходов (114).

Инфографика: worldometers.info