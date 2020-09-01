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Задержанных на митинге в Минске футболистов отпустили. Одному сломали позвонок

Игроков футбольного клуба "Крумкачы" Павла Рассолько и Сергея Козеку задержали силовики 30 августа и доставили в отделение милиции. Позже стало известно, что Козеку с переломом позвонка доставили в четвертую городскую больницу в Минске.

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Футболистов Козеку и Рассолько задержали на акциях протеста 30 августа
Футболистов Козеку и Рассолько задержали на акциях протеста 30 августа
Фото: tut.by

Футболистов белорусского клуба "Крумкачы" задержали во время митинга в Минске 30 августа и обвинили в нападении на микроавтобус с милицией. Сегодня, 1 сентября, стало известно, что один из них – Сергей Козека с переломом позвонка находится в четвертой городской больнице, пишет белорусский портал TUT.BY.

Директор клуба Олег Давидович заявил, что Козеку отправили в больницу ночью из Ленинского РУВД в наручниках под конвоем. Также известно, что у него ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины. В клубе настаивают, что в потасовке с силовиками спортсмены не участвовали.

Из Ленинского РУВД позже вышел и второй задержанный игрок клуба Павел Рассолько.

"Нам просто не повезло. Оказались не в то время не в том месте", – рассказал Козека журналисту "Радыё Свабода".

Инцидент с поврежденным синим микроавтобусом без опознавательных знаков произошел около 14.00 30 августа на проспекте Независимости возле здания штаба Комитета государственной безопасности Беларуси, пишет "Радыё Свабода". Микроавтобус остановился у тротуара, из него вышли люди в штатском и начали задерживать людей. В результате у машины собрались люди и начали бить по ней руками. Машина быстро уехала, но через несколько часов МВД страны сообщило, что это был полицейский автомобиль.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: футбол, МВД, Беларусь, Минск, спортсмены, насилие, силовики, протесты в Беларуси
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