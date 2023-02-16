Зеленский: Мы должны еще многое сделать на поле боя в Украине

Зеленский: Мы должны сохранять бдительность, чтобы не потерять единство мира Фото: EPA

Президент отметил, что впервые обращался к парламенту Норвегии на 35-й день войны, а 16 февраля – уже 358-й.

"Мы прошли колоссальный путь с момента моего первого обращения к Стортингу. И мы еще должны поработать для победы, это очевидно. Мы должны еще многое сделать на поле боя в Украине. И мы еще должны сохранять нашу с вами бдительность, чтобы не потерять единство мира и постоянно укреплять устойчивость наших партнеров", – сказал Зеленский.

Он добавил, у Украины есть уверенность, что "в конце пути" она останется свободной, а также "обретет мир".

"Мы с вами не изменяем себе, и это самое главное. Мы с вами действуем системно и долгосрочно, а это эффективнее всего", – добавил президент.

На специальном заседании депутаты норвежского парламента согласовали пятилетнюю программу финансирования для Украины на сумму почти 75 млрд норвежских крон (почти €7 млрд). Как информировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар, помощь будет выделяться частями в течение пяти лет. Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды. В последующие годы пропорции могут измениться. При этом обещанные средства необязательно будут непосредственно получены украинской властью, отметил премьер агентству.

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