Зеленский: Мы должны еще многое сделать на поле боя в Украине

Президент отметил, что впервые обращался к парламенту Норвегии на 35-й день войны, а 16 февраля – уже 358-й.
"Мы прошли колоссальный путь с момента моего первого обращения к Стортингу. И мы еще должны поработать для победы, это очевидно. Мы должны еще многое сделать на поле боя в Украине. И мы еще должны сохранять нашу с вами бдительность, чтобы не потерять единство мира и постоянно укреплять устойчивость наших партнеров", – сказал Зеленский.
Он добавил, у Украины есть уверенность, что "в конце пути" она останется свободной, а также "обретет мир".
"Мы с вами не изменяем себе, и это самое главное. Мы с вами действуем системно и долгосрочно, а это эффективнее всего", – добавил президент.
На специальном заседании депутаты норвежского парламента согласовали пятилетнюю программу финансирования для Украины на сумму почти 75 млрд норвежских крон (почти €7 млрд). Как информировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар, помощь будет выделяться частями в течение пяти лет. Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды. В последующие годы пропорции могут измениться. При этом обещанные средства необязательно будут непосредственно получены украинской властью, отметил премьер агентству.
Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.
10 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.
Кроме того, Норвегия передаст танки Украине, заявил 25 января министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. 14 февраля он уточнил, что Норвегия передаст Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2.