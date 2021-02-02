Навальному суд заменил условный срок на реальное наказание. Фоторепортаж

Сегодня 17.56

В Москве и Ижевске прошли задержания людей во время судебного процесса о замене для оппозиционера Алексея Навального условного срока на реальный. Об этом сообщил проект "ОВД-Инфо". Решение суда будет вынесено в 19.00 по киевскому времени.