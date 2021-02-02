Навальному суд заменил условный срок на реальное наказание. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока по делу "Ив Роше" для оппозиционера Алексея Навального на реальный.
Политика отправят в колонию общего режима. С учетом времени, которое он провел под домашним арестом, наказание составит два года и восемь месяцев. Фоторепортаж из зала суда и вокруг него опубликовало агентство EPA
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