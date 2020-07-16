Под Верховной Радой собралась тысяча человек из-за проекта Бужанского о языке. Фоторепортаж
Сегодня 14.11
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Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
16 июля под зданием Верховной Рады Украины начался митинг из-за законопроекта о внесении изменений в закон об обучении на государственном языке авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Нардеп предложил перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется на языках национальных меньшинств, на украинский язык обучения. По данным LB.ua, под Радой собралось более тысячи участников акции. На митинг также пришли пятый президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Андрей Парубий, София Федина, Рефат Чубаров и другие политики. "Укринформ" сообщает, что под парламентом зажгли красные файеры.
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